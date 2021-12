Jak byste vypadali v seriálu Arcane? Vytvořte si portrét ve stylu League of Legends

Seriál Arcane rozvířil vody herních adaptací a dokázal k obrazovkám přikovat i ty, kterým jinak League of Legends a její svět nic neříká. Pokud jste fenoménu propadli i vy a líbí se vám jeho výtvarný styl, můžete si snadno pořídit podobiznu, která jako by vypadla z galerií v Piltoveru.

Pomocí bezplatné webové aplikace ArcaneGAN lze transformovat své fotky do nezaměnitelné seriálové stylizace a snít o tom, jaké by to bylo stát se jedním z hybatelů událostí v magickém světě.

Zásadním problémem je v současnosti popularita aplikace, kvůli které se bohužel musíte smířit s relativně dlouhou čekací dobou, jedna fotka může na transformaci čekat deset minut nebo i půl hodiny. Výsledek ale zpravidla stojí za to, ostatně po internetu kolují třeba podobizny známých heráčů League of Legends, jako je Faker.

Tvůrci seriálu mezitím pilně připravují druhou řadu, která by měla na obrazovky dorazit v blíže nespecifikovaném termínu. Riot ale momentálně svět League of Legends rozšiřuje, co to jde, třeba skrz singleplayerové hry Ruined King nebo Hextech Mayhem.