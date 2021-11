Riot Forge chystá minimálně dvě další hry z univerza League of Legends

Studio Riot Forge překvapilo nečekaným vydáním novinky s názvem Ruined King: A League of Legends Story, která bez velkých oznámení dorazila na prakticky všechny herní platformy a vysloužila si velmi pozitivní přijetí od hráčů. Kromě ní Riot nově vydal i skákačku Hextech Mayhem: A League of Legends Story, zjevně to ovšem stále není vše.

Společnost totiž láká na dva další herní projekty, taktéž z univerza League of Legends. První z nich ponese názem Song of Nunu: A League of Legends Story a pracují na něm vývojáři z Tequila Works, autoři her Deadlight, Rime nebo The Sexy Brutale.

Tato adventura pro jednoho hráče vyjde na PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 a Switch, a to v průběhu příštího roku. Ve hře se představí populární šampioni Nunu a Willumpa, kteří se vydávají na výpravnou cestu za Nunuinou dávno ztracenou matkou.

Další novinkou bude 2D akční plošinovka CONV/RGENCE: A League of Legends Story, na níž pracuje studio Double Stallion. Jejím největším lákadlem má být možnost ovládat čas, i ona by měla dorazit v průběhu příštího roku.