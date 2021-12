League of Legends: Wild Rift je podle Apple nejlepší mobilní hrou roku 2020

Společnost Apple ocenila nejlepší hry a aplikace roku 2021 během udílení výroční ceny Apple App Store Awards. Mezi vítězi byla i mobilní verze League of Legends s podtitulem Wild Rift.

Od svého uvedení na konci roku 2020 se hra League of Legends: Wild Rift stala velmi populární po celém světě. Nejenom fanoušci originálního MOBA titulu se tak mohli se svými oblíbenými šampiony setkávat i na svých mobilních telefonech. Hráči se tam mohou ujmout například role Jinx či Vi, které znají z populárního seriálu Arcane.

Oceněním v anketě Apple App Store Awards si hra připisuje další letošní úspěch. Již dříve si totiž odnesla dvě ceny z Google Play Best of 2021, konkrétně zvítězila v kategoriích Best Competitive a Best for Tablets.

Studio Riot Games v rámci hry LoL: Wild Rift zaměřuje i na české hráče. V letošním roce oficiálně podpořilo Samsung Mistrovství České republiky v mobilních hrách, které se na konci listopadu odehrálo v Brně. Z vítězství v prvním ročníku MČR ve hře Wild Rift se nakonec radoval tým IMPORTant Players, který si odnesl největší část z celkové dotace 150 000 Kč.