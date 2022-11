Riot vytváří z League of Legends multigenerační záležitost

League of Legends je v herním světě jedním z největších pojmů, a to jak v segmentu běžných hráčů či streamerů, tak samozřejmě i v rámci esportu. Hra od studia Riot Games navíc běží už dlouhých 13 let, a tak je na místě pokládat otázku, jak dlouho bude ještě pro stárnoucí i nové hráče relevantní.

Vývojáři z Riotu samozřejmě na budoucnost myslí a dle slov šéfa vývoje Jeremyho Lee chtějí ze hry mít multigenerační projekt, který dokáže udržet stávající publikum a přitom stále nabalovat nové fanoušky. League of Legends podle jejich názoru nemusí přežít ještě další roky, ale dokonce celé dekády.

„Vidíme League of Legends jako hru pro více generací, tedy ne jako hru, kterou si zahrajete a užijete dnes, ale jako hru, kterou si budete užívat po dlouhou dobu, a také jako hru, do které se zapojí noví hráči. Ať už jste fanouškem esportu, nebo grindujete ranked ladder, nebo hrajete hry s přáteli v ARAM, je velmi důležité, abychom tuto hru nadále vyvíjeli tak, aby splňovala moderní očekávání, překvapovala a těšila hráče a také jim vycházela vstříc,“ uvedl Lee v rozhovoru před zahájením finále Worlds 2022.

„Existují věci, na kterých pracujeme nyní a které mě nadchly a které přijdou v příštích několika letech a které posunou League of Legends kupředu,“ dodal poté.

Hra průběžně prochází řadou změn, k zasažení většího počtu zájemců přispívají i spolupráce s různými celebritami, jako je třeba Lil Nas X. Do širšího povědomí pak značku dostává třeba i seriál Arcane, který má potenciál zaujmout i ty, kteří se hrou nemají žádné zkušenosti.

„Způsob, jakým jako společnost investujeme do League of Legends, je konzistentní a jedná se o velkou investici nejen pro dnešek, ale i pro budoucnost. S tím, jak se mění potřeby hráčů, jak se vyvíjejí, jak nově příchozí hráči žádají něco trochu jiného nebo jak nás dlouhodobí hráči žádají, abychom zpomalili s novými šampiony, nás čeká spousta práce, abychom všechny tyto potřeby hráčů uspokojili,“ uzavřel svou odpověď Lee.