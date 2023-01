V roce 2022 se odehrálo víc než půl miliardy zápasů v League of Legends

Se začátkem nového roku bývá neoddělitelně spjato bilancování toho uplynulého, a nejinak je tomu v případě studia Riot a jeho veleúspěšné značky League of Legends. Firma se na Instagramu pochlubila řadou zajímavých čísel, které podtrhují popularitu světa Runeterra.

V roce 2022 údajně celkem došlo k zabití těžko uvěřitelného trilionu minionů. Riot poznamenává, že by trvalo 25 tisíc let, než by se takový počet naspawnoval v jednom zápasu League of Legends. Zvídaví hráči díky tomuto jednoduchému údaji dokázali spočítat, kolik her se v loňském roce odehrálo.

I když si Riot zrovna tenhle údaj nechal pro sebe, z výpočtů komunity vychází číslo 500 milionů. Při počítání byla brána v potaz průměrná doba trvání jednoho zápasu, kterou stanovili na 26 minut. První minioni se ve hře spawnují v čase 1:05, zahrnutím dalších údajů nakonec došlo k určení průměrného počtu 1926 minionů na jeden zápas.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený League of Legends (@leagueoflegends)

Pokud tedy vydělíte celkový počet zabitých minionů s průměrným počtem za jeden zápas, vyjde vám kolem 519 milionů odehraných her za rok 2022. Uvidíme, zda se Riot k výpočtu nějak vyjádří a třeba poskytné své zcela přesné údaje.