League of Legends už není na Twitchi nejsledovanější hrou. První místo si vzalo GTA V

League of Legends od studia Riot je veleúspěšná a populární nejen u hráčů, ale i v rámci esportu a samozřejmě i na streamovací platformě Twitch. Až do nedávna si užívala na samotné špičce sledovanosti, to se ale nyní změnilo. Na vrcholu ji totiž vystřídalo Grand Theft Auto V.

Přesněji řečeno ji tam vystřídaly RP servery hry, a to díky návratu celé řady streamerů, kteří se tomuto segmentu obsahu věnují. Podle webu Sullygnome se na League of Legends v listopadu uživatelé Twitche dívali dohromady 92,6 milionu hodin, zatímco na GTA V o skoro 7 milionů hodin déle.

Díky tomu se devět let stará městská akce stala druhou nejsledovanější kategorií vůbec, hned za tradičním vítězem Just Chatting, který si své vítězství v minulém měsíci bezpečně pojistil se skoro 240 miliony hodin.

RP Servery GTA V jsou v podstatě online komunitou s vlastními pravidly, ve kterých se každý uživatel zhostí určité role a snaží se ji v herním prostředí zastávat. V listopadu se k tomuto obsahu vrátil třeba i populární streamer xQc, ačkoli v minulosti uvedl, že s ním už nadobro končí.

Celkový žebříček Top 10 nejsledovanějších kategorií Twitche pak vypadá následovně: