Veterán League of Legends byl hospitalizován. Utrpěl vnitřní krvácení

Legendární hráč a veterán League of Legends Yiliang “Doublelift” Peng byl hospitalizován, fanoušci se tak bojí o jeho zdraví. Za vším údajně stojí vnitřní krvácení. Celou situaci nazval “drsným týdnem”. Před hospitalizací trpěl vnitřním krvácením podle informací od jeho přítelkyně téměř jeden celý týden.

Fanoušci stále dumají nad tím, co za zdravotními problémy jedné z největších hvězd hry stojí. Důvod ale nejspíše není znám ani samotnému Doubleliftovi. Doufejme ale, že se brzy uzdraví a opět bude moct zastávat post hvězdy týmu 100 Thieves.

Na Twitteru, kde vše zveřejnil, se na jeho podporu sešla spousta osobností komunity. Některé z nich dokonce žertovaly, že legendární hráč právě prožívá typické věci, které se dějí třicátníkům. Ostatní mu jen popřáli pevné zdraví a dodali svou podporu.

Doublelift se nedávno po pauze od profesionálního hraní vrátil do soutěžení v LCS. Přiznal, že streamováním si sice vydělával více peněz, ale touha hrát profesionálně v něm pořád hořela a on už s ní dále nemohl bojovat. Od roku 2011, kdy se k LCS přidal, se mu podařilo vyhrát osmkrát a upevnit své místo absolutní legendy v celé League of Legends komunitě.