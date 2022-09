Ani Overwatch 2 nevyjde kompletní. Při launchi bude chybět důležitá součást hry

Vydání Overwatch 2 se blíží mílovými kroky, hra vystřídá svého předchůdce už příští týden, konkrétně 4. října. Vývoj neprobíhal úplně hladce a v průběhu jej opustila celá řada klíčových osobností, v první řadě také duchovní otec značky Jeff Kaplan, nedávno jsme psali i o odchodu hlavního designera hratelných postav.

Patrně právě kvůli trnité cestě na svět nevyjde Overwatch 2 v kompletní podobě. Tvůrci přiznávají, že během launche nebude dostupný režim Workshop. Ten do Overwatch přibyl v roce 2019 a umožnil hráčům vytvářet vlastní lobby s upravitelnými pravidly, což jednak otevíralo nové způsoby, jak se ve hře bavit, zároveň se ale Workshop stal neocenitelným nástrojem pro esportovce, kteří v rámci něj mohli trénovat nejrůznější sestavy a konkrétní situace.

Důvodem odkladu Workshopu je prostý fakt, že na něm Blizzard ještě dokončuje poslední detaily. Nástroj by se měl vrátit v rámci budoucího updatu, termín je ovšem prozatím neznámý. To ostatně řadí Workshop hned vedle PvE obsahu, který má Overwatch 2 dostat do vínku taktéž až v období po vydání a nebude s ním startovat.

Dobrou zprávou je, že budou mít hráči stále přístup k výtvorům, které si ve Workshopu dosud uložili, prozatím jen nebude možné tvořit jiné. S ohledem na to, že Overwatch 2 přechází na free-to-play model a nepožaduje žádnou vstupní investici, může se Blizzard elegantně vyhnout kritice za nehotový launch.