Asmongold chválí WoW: Dragonflight. Je podle něj výrazně lepší než Shadowlands

Streamer Asmongold se ve svém vysílacím programu věnuje především žánru MMORPG, pročež se samozřejmě nemůže vyhnout ani žánrové legendě jménem World of Warcraft. Už osmnáct let běžící hra dostává nové rozšíření s názvem Dragonflight a Asmongold nešetří chválou.

Streamer už ve hře strávil hromadu času, přeci jen nové rozšíření přineslo nejen novou rasu Dracthyr, ale také novou třídu Evoker. Mimo to ale samozřejmě můžete čekat nové oblasti, raidy, dungeony a příběhový obsah, a jak to vypadá, aspoň dle Asmongoldova názoru Blizzard udeřil hřebíček na hlavičku.

„Příběhy jednotlivých zón byly mnohem lepší než to, co jsme dostali v Shadowlands, a také si myslím, že to bylo mnohem lepší než to, co jsme dostali mimo BFA, kromě dějové linie Jainy a Drustvarova příběhového oblouku, který mi přišel docela fajn,“ říká streamer.

Chválí také vylepšenou grafiku, především obličejové animace, díky kterým se lze mnohem lépe ponořit do děje. Jednou z jeho nejoblíbenějších novinek je ale létání na dracích: „Moc se mi líbilo, že jsem se mohl naučit létat na drakovi a také sbírat malé dračí symboly a tokeny, díky kterým lze létat rychleji."

Svou chválu uzavírá s tím, že se mu líbí, jakým směrem Blizzard se hrou míří a oceňuje, že se vývojáři snaží především přidávat obsah, který lidi bude bavit a který budou chtít dělat. World of Warcraft: Dragonflight je k dispozici od 23. listopadu.