Blizzard zastaví prodej lootboxů v prvním Overwatch

Možná si ještě vzpomenete na obrovskou kontroverzi, která se strhla kolem looboxů v roce 2017. Tehdy ji spustilo vydání Star Wars: Battlefront II, ale stržená lavina na sebe následně nabalila řadu dalších titulů a v řadě zemí dokonce způsobila změny legislativy.

V prvním díle kompetitivní týmové střílečky Overwatch nicméně lootboxy figurují dodnes a stále si je můžete kupovat za své reálné peníze, přičemž hodnota dvou kousků vychází na necelá dvě eura, za deset eur jich pak dostanete jedenáct. I těmto bednám s náhodným obsahem však brzy odzvoní.

S blížícím se vydáním Overwatch 2, která místo prémiového modelu naskakuje do segmentu free-to-play a místo lootboxů chce vydělávat skrz battlepass, případně prodejem konkrétních kosmetických předmětů v herním obchodě, plánuje Blizzard ukončit prodej lootboxů. Společnost se o své plány podělila na herním fóru.

K ukončení prodejů dojde na konci aktuálního sezónního eventu jménem Anniversary Remix Vol. 3. To ale neznamená, že by lootboxy zmizely úplně, stále je budete moci získat prostým hraním, a to až do vydání druhého dílu, jež je naplánováno na 4. října. Zmíněný event má být ukončen 30. srpna, zájemci o nákup tak mají ještě nějaký čas na rozmyšlenou.

Overwatch 2 míří na PC a současnou i minulou generaci konzolí. Základní hra bude zdarma, Blizzard věří, že si na sebe vydělá skrz mikrotransakce. Obsah, který jste dosud odemkli v prvním díle hry se vám přenese do pokračování, se kterým ostatně bude původní hra sloučena, aby nedošlo k rozdělování komunity.