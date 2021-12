Brankář Manchesteru United rozjel vlastní esportovou organizaci

Španělský fotbalista David de Gea ze slavného anglického klubu Manchester United se rozhodl vstoupit do světa esportu s vlastní organizací. Nese název Rebels Gaming a de Gea ji popisuje jako jeden ze svých velkých splněných snů.

Rebels Gaming se chce stát jedním z velkých globálních hráčů, společnost už najala odborníky na marketing, tvorbu obsahu, sportovní strategie i na obchodní růst. Důležitý je pro ni společenský dopad a digitální inovace.

Na počátku se Rebels Gaming zapojí do turnajů ve hrách od Riot Games, tedy do League of Legends a Valorantu, kromě nich se pak bude soutěžit i v de Geově oblíbeném Rainbow Six Siege. Mimo esport se organizace chce věnovat i tvorbě zábavného obsahu skrz streamování. O ten se má prozatím starat bývalý profesionální hráč Rainbow Six Siege Yeray “DriD” González.

Organizace momentálně buduje vlastní centrum v madridském Valdebebas. Bude fungovat jako tréninkový prostor pro hráče, ale v budoucnu by mohlo hostit i akce a turnaje.