Chystá se velké přepracování World of Warcraft? Šéf vývoje nanačuje zásadní změny

Těžko se tomu věří, ale World of Warcraft příští rok oslaví už 20. narozeniny. Bezprecedentně úspěšné MMORPG vyšlo v roce 2004 a od té doby jej rozšířilo devět datadisků, ten dosud poslední s názvem Dragonflight vyšel loni.

Dvacítka, to už je pořádný důvod k oslavám, a také zřejmě k velkým změnám. Šéf vývoje Ion Hazzikostas v rozhovoru pro magazín Gamespot naznačil, že by hra mohla při této vzácné příležitosti projít zásadní obrodou.

Zároveň ale dodává, že ke změnám v herním světě bude tým případně přistupovat velmi opatrně. Vývojáři si prý vzali ponaučení ze situace kolem datadisku Cataclysm, který v roce 2009 velmi výrazně překreslil v té době už pět let zažité lokace, což mnozí hráči nesli nelibě. Tým by tedy musel přijít na způsob, jak populární ikonická místa zachránit.

Hazzikostas nicméně podotýká, že ačkoli je pro svět Warcraftu důležitá kontinuita, zároveň by byla škoda, kdyby autoři sami sebe dostali do rohu tím, že vytvořili skvělé lokace, které už ale nikdy nepůjdou použít, protože zkrátka už použity byly. Jen málokteré hře se ale povede zůstávat tak dlouho relevantní, a tak bude rozhodně zajímavé sledovat, co Blizzard pro význačné kulatiny vymyslí.