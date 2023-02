World of Warcraft dostal battle pass. Platit za něj ale nemusíte

WOrld of Warcraft příští rok oslaví neuvěřitelných 20 let na scéně a loni do hry přibyl v pořadí už devátý datadisk s názvem Dragonflight. Blizzard do hry nyní vložil systém, který je v multiplayerových hrách čím dál běžnější, na rozdíl od konkurence za něj ale ve WoW nemusíte platit navíc.

Řeč je o battle passu, tedy mechanismu, jak mohou hráči plněním různých výzev získávat odměny navíc. Ve WoW má podobu speciálního vendora, kterého najdete ve Stormwindu a Orgrimmaru, kde nabízí nejrůznější kosmetické předměty výměnou za takzvané Tender Tokeny.

Každý hráč dostane na začátku měsíce 500 těchto tokenů, plněním výzev si pak může vydělat až 500 dalších. Dobrou zprávou je, že tyto challenge zahrnují jak PvP, tak PvE, a tak si lze vydělat bez ohledu na to, jaký herní obsah ve WoW preferujete.

Příchod této funkce se bohužel neobešel bez porodních bolestí a někteří hráči si stěžovali jak na strátu tokenů, tak na zmizelý progress po opětovném spuštění hry, obecně jsou ale reakce komunity velmi pozitivní, především proto, že se Blizzard tentokrát udržel v rámci prémiového MMORPG si neřekl o další poplatek navíc.