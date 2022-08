Chystaná bojovka od Riotu odhaluje nové informace. Project L bude free-to-play

Společnost Riot Games má velmi slušné portfolio populárních multiplayerových titulů, které mají jedno společné - jejich hraní vás nemusí stát ani korunu, počáteční investice neexistuje a počínaje League of Legends a konče Valorantem Riot vydělává na mikrotransakcích. Nejinak tomu bude i v případě chystaného Project L.

Studio s touto hrou vsupuje do žánru bojovek a i když se hodlá utkat na kolbišti AAA produkce s velkými jmény, jako je Street Fighter nebo Tekken, stále si hodlá udržet filozofii nulové vstupní investice. V novém videu se navíc vývojáři zavazují k tomu, že nesklouznou k přehnaně agresivní monetizaci. Řídí se prý přesvědčením, že do svých her nebudou dávat nic, co se jim nelíbí.

Kromě toho jsme se v aktuálním videu dozvěděli o jednom z přírůstků do žebříčku hratelných bojovníků. Vývojáři si pochvalují, že jim univerzum League of Legends poskytuje obrovské množství postav, které mohou pro novou hru použít. Už nyní víme, že se v Project L setkáme s mystickou tvrďačkou jménem Illaoi, která byla do League of Legends zapojena už před sedmi lety. Více si o ní můžete přečíst na dedikovaném blogu.

Project L je prozatím ve vývoji bez toho, abychom věděli, na jaké konkrétní platformy nakonec dorazí a kdy to přesně bude. Bojovkovému žánru momentálně kraluje MultiVersus od Warner Bros., který dokázal zaujmout bezprecedentní množství hráčů i diváků na Twitchi. Uvidíme, zda bude Riot podobně úspěšný.