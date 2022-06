Čínské týmy mohou poprvé soutěžit ve Valorant Champions Tour

Čínské týmy se letos poprvé budou moci zapojit do turnaje Valorant Champions Tour. Až dosud jim účast nebyla umožněna, v tomto roce se ale budou do soutěže moci dostat skrz východoasijské kvalifikační kolo.

Na konci každého ročníku mají týmy z každého regionu, které se do turnaje nedostaly, šanci kvalifikovat se prostřednictvím takzvané Last Chance. Tyto kvalifikace umožňují jednomu týmu z každé oblasti probojovat se do soutěže spolu s ostatními regionálními týmy.

Letos budou nejlepší tři celky z Jižní Koreje a Japonska bojovat o místo v šampionátu s dvěma nejlepšími mužstvy právě z Číny. Ty se do soutěže probojují skrz turnaje organizované třetími stranami a ne přímo Riotem, i tak ale dostanou následně možnost v Champions soutěžit. Čínský tým ovšem bude muset porazit šest konkurenčních celků z regionu, aby do turnaje postoupil.

Světový šampionát ve Valorantu se bude konat v tureckém Instanbulu. Valorant měl v Číně pomalý start a jeho uvedení na trh bylo opakovaně odkládáno kvůli licenčním pravidlům v této zemi. Čínské týmy nicméně hrají domácí soutěže ve Valorantu od konce roku 2020 s příležitostnými zápasy proti korejským a japonským týmům.