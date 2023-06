Co stojí za úspěchem Valorant týmu DRX

Valorant tým DRX ukázal fanouškům, co stojí za jejich herním rozhodováním a většinu z nich nejspíše překvapil. Jsou totiž nejspíše jediným esport týmem, který takto funguje.

Systém, jakým se rozhodují o strategiích trochu připomíná klasickou demokracii. Hráči před zápasem vyjádří své nápady a ostatním vysvětlí, proč si myslí, že jsou dobré. V týmu pak vznikne hlasování o tom, kolik hlasujících s nápadem souhlasí, nebo nesouhlasí. Pokud se nápad většině nelíbí, vymyslí se něco jiného. Pokud ale zádrhel vznikne uprostřed zápasu, hráči se snaží ho rychle vyřešit vzájemnou komunikací.

Tato neobvyklá strategie, pro kterou se rozhodli, očividně funguje. DRX totiž patří mezi jeden z nejkonzistnějších týmů ve hře. Na Masters v Reyjkaviku a Kodani skončil pátý a na Valorant šampionátu v roce 2022 dokonce třetí. Ve jejich regionu VCT ve skupinách skončili první, v playoff je dokázali přemoct jen Paper Rex, kteří jim nakonec zajistili druhé místo. I tak je to ale velmi pěkný výsledek.

Další věc, co by mohla přispívat k úspěchu týmu, je stálost soupisky. Ta nezažila mnoho změn. Jedinou velkou změnou za celou existenci týmu bylo přidání Junga “Foxy9” Jae-sunga do týmu, který tento sezónu nahradil Byung-chula “Buzz” Yua v roli duelisti, druhý zmiňovaný se tak vrátil do své původní role Sentinela. Tato změna ale tým očividně pouze posunula k lepšímu.