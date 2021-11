CouRage nikam neodchází. Známý streamer rozprášil spekulace o přechodu na Twitch

Jack Dunlop, známý pod přezdívkou CouRage, je spolumajitelem společnosti 100Thieves a známým streamerem, který před dvěma lety jako jeden z prvních opustil Twitch ve prospěch platformy YouTube Gaming a zanechal tam po sobě 2.1 milionu followerů.

Následovala ho jeho kolegyně Valkyrae a další jména, jako DrLupo nebo TimTheTatman, Courage nicméně v předchozích dnech na Twitter umístil krátký teaser, který naznačoval, že by se jeho příští kroky mohly ubírat zpět do náruče fialové platformy Amazonu.

Jak se ale nakonec ukázalo, dělal si ze svého publika legraci a nikam neodchází. V krátkém videu oznámil pokračující spolupráci s YouTube, kterou si dle svých slov nemůže vynachválit.

Celé řadě fanoušků se po oznámení ulevilo, už jen proto, že pokud by se CouRage vrátil na Twitch, patrně by to znamenalo konec jeho společných streamů s Dr. Disrespectem, který je na této platformě zabanován ze stále neznámých důvodů.