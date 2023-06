Disguised Toast na Valorantu údajně prodělal milion dolarů

Když se Disguised Toast v lednu 2023 ujmul dvou Valorant týmů, nečekal, že ho jeho působení v esportu bude stát tolik peněz. Podle tweetu, který napsal, ho týmy stojí dvakrát tolik, než sám čekal. Po hovoru s účetní zjistil, že jestli za týmy stále bude utrácet pořád stejně, budou ho do konce roku stát přes milion dolarů.

Jeho cesta v profesionálním Valorantu započala, když si koupil již zmíněné týmy, ze kterých jeden působí v NA Challengers lize a druhý se snaží kvalifikovat na Champions Tour. A podle dostupných informací se ani jednomu z týmů nedaří tak, jak by Disguised Toast chtěl.

Informace dále ukazují na to, že jeho očekávané ztráty za tým jsou ~922 tisíc dolarů. Toto číslo ale není zcela přesné, jelikož není dohledatelné, kolik peněz tým zatím získal od sponzorů nebo investorů. Nevíme tedy, jak moc velká rána to pro Toasta je.

Ani to ale známého streamera nezastavilo. Po Valorantu se chystá dostat do dalšího titulu od Riot Games – League of Legends. Zde se stal majitelem týmu Disguised, který bude soutěžit v NA Challengers lize. To je ale vše, co o týmu zatím víme. Jeho první zápas by se měl odehrát 10.6., ale o hráčích, kteří budou hrát pod barvami DSG, se zatím jen spekuluje. Hovoří se například o Topařovi Rayanovi “Sniper“ Shourovi nebo bývalém hráči TSM Lawrencovi “Lost“ Huiovi. Na oficiální vyjádření týmu si ale budeme muset ještě chvíli počkat.