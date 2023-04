Riot uctil zesnulou profesionální hráčku Valorantu

Společnost Riot Games uctila památku profesionální hráčky Valorantu Gizem "Luie" Harmankay, která zemřela při zemětřesení v Turecku v roce 2023. Riot zvěčnil zesnulou profesionálku z Valorantu tím, že jí věnoval hráčský titul, který je možné získat v rámci battle passu.

Gizem byla mezi tisíci lidmi, kteří přišli o život při ničivém zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály, které zasáhlo Turecko v roce 2023. Přestože byla tři dny uvězněna pod sutinami, nepodařilo se jí přežít a 6. února téhož roku bylo potvrzeno, že zemřela. Její přátelé tvrdí, že nedbalost a nedostatečná efektivita úřadů vedly ke zpoždění záchranné operace.

Profesionální hráčka soutěžila pod různými hlavičkami, včetně Galakticos Sirens, Vivace Vista a dalších. Její smrt otřásla celou komunitou Valorantu, která její ztrátu oplakávala několik dní. Fanoušci si však nyní mohou profesionální hráčku připomenout ve hře tím, že si vylevelí bezplatný battle pass až na 5. úroveň.

Není to poprvé, co Riot vzdává hold zesnulé osobnosti hry Valorant. Již dříve vývojáři přidali Corbin's Light Gun Buddy jako vzpomínku na hráče, který prohrál svůj boj s rakovinou, a Revive Me Jett Spray připomínající ikonický mem iniciovaný hráčem, který rovněž zemřel ve věku 21 let.