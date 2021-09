Doklad o očkování bude povinný na esportových akcích pod hlavičkou PGL

Svět se stále ještě úplně nevzpamatoval z koronavirové pandemie a většina herních akcí se stále koná on-line. Poměry se ale pomalu mění a i na esportové eventy brzy budou moci chodit diváci. Společnost PGL, jeden z hlavních pořadatelů podobných událostí ale plánuje vyžadovat doklad o vakcinaci.

Prohlásil to sám prezident rumunské firmy Silviu Stroie. Na Twitteru uvedl, že dle jeho názoru jediným způsobem, jak přinést zpět masivní LAN akce je požadování kompletní vakcinace hráčů, pořadatelů i diváků. Proto z očkování udělá PGL podmínku na všechny akce v roce 2022.

PGL organizuje akce typu asijských DotA 2 Majors, FIFA Global Series, ale také turnaje v Quake a CS:GO. Bude zařizovat i první turnaj CS:GO Major po koronavirové pauze, která trvala od pozdimu 2019. Akce s prizepoolem 2 miliony dolarů se nakonec bude konat ve švédském Stockholmu, a to od 26. října do 7. listopadu.

Akce se původně kvůli přísným koronavirovým opatřením měla přesunout do jiné země, Śvédsko ale nakonec svá pravidla pro cestování do země zmírnilo, takže původní plán včetně finále ve stockholmské Avicii Aréně může proběhnout beze změny, podmínkou pro vstup do Švédska je pouze prokazatelný negativní test. Netýká se to ale cizinců ze Spojených států a zemí mimo EU.

Další akcí, kde bude podmínkou nošení respirátoru a vakcinace je blížící se The International 10, šampionát v DotA 2. I na jeho pořádání se PGL spolupodílí.