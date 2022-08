Dr. Disrespect konečně představil hru svého studia. Deadrop je vertikální úniková střílečka

O tom, že Dr. Disrespect se svým studiem Midnight Society chystá vlastní hru, víme už zhruba rok, nějaký čas navíc streamer vysílá signály o tom, že se blíží plnohodnotné odhalení. Po mnoha drobečcích informací a náznacích konečně studio představilo svůj projekt podrobně. Jmenuje se Deadrop a vývojáři jej řadí do zbrusu nového žánru Vertical Extraction Shooter.

V Deadrop budou hráči vsazeni do vysokého mrakodrapu, jehož spodní patra postupně zachvacuje požár, který se šíří směrem nahoru. Místo smršťující se zóny, která je pro battle royale typická, tak budeme šplhat stále výš a vypořádávat se přitom nejen s ostatními hráči, ale i s umělou inteligencí ovládanými protivníky.

Dle slov autorů bude mít Deadrop styčné prvky s takovými hrami, jako je Escape from Tarkov nebo Vigor. Do hry budete naskakovat se zvoleným loadoutem a vaším cílem bude nejen přežít a uniknout, ale také si odnést co nejcennější kořist. Mezi jednotlivými zápasy se budete vracet do Hideoutu, skrýše, ve které lze získaný gear směňovat, můžete tu ale také zkoušet nové zbraně na střelnici, případně si upravovat svůj loadout.

Studio Midnight Society chce v Deadropu kombinovat level design a hratelnost arénových stříleček s rozlehlostí a počtem hráčů, jaký nabízí režim battle royale, a perzistentní propojení jednotlivých zápasů, jaké známe z výše zmíněných extrakčních stříleček. Ve videu níže se můžete podívat na první záběry z hraní.

Prozatím není jasné, zda se hra mimo PC podívá i na konzolové platformy, stejně tak neznáme ani plánovaný termín vydání. Naopak už nyní je jasné, že Deadrop nabídne jisté provázání s NFT, Dr. Disrespect nicméně ubezpečuje, že vlastnictví NFT není pro hraní podmínkou a úspěch v Deadropu si koupit nelze.