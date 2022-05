Dr. Disrespect se opět objevil na Twitchi. V reklamě na Fortnite

Pokud sledujete svět streamerů, určitě víte o dlouhodobém sporu, který má Herschel Beahm alias Dr. Disrespect s platformou Twitch. Ačkoli na ní dlouhodobě působil a stal se výraznou tváří s obřím zástupem fanoušků, v červnu roku 2020 dostal ban, a to krátce po podepsání exkluzivní smlouvy na několik let.

Nikdy jsme se nedozvěděli, proč k banu a zrušení účtu došlo a spor mezi Beahmem a Twitchem trval až do letošního března, kdy měl být definitivně uzavřen. Ani jedna ze stran nicméně neposkytla detaily o výsledku a důvod, proč k banu došlo, je stále opředen tajemstvím. Dr. Disrespect si mezi tím stačil vybudovat kariéru na konkurenční platformě YouTube, nyní se ale jeho obličej začal objevovat i na Twitchi.

Bohužel ovšem pouze ve formě reklamy na Fortnite, v níž vystupuje po boku celé řady dalších streamerů. I přesto jeho přítomnost vzbudila zájem řady fanoušků. Jejich nadšení bylo ale rychle ochlazeno, reklama totiž přirozeně není dílem samotného Twitche a vystupovat v ní může kdokoli, aniž by s platformou měl cokoli společného.

DrDisrespect is currently featured in an ad on Twitch for Fortnite… pic.twitter.com/hmuX5mYTgU