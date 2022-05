DrLupo dostal ban na Twitchi kvůli nemravnému vtipu

Benjamin Lupo, kterého fanoušci znají spíše pod přezdívkou DrLupo, patří mezi nejslavnější tvůrce obsahu, jejichž proslulost vyslala do popředí popularita žánru battle royale. DrLupo v minulosti velmi často spojoval síly s Tylerem Blevinsem alias Ninjou, hráli spolu Fortnite a zvali ke spolupráci i další známé tváře.

Nyní se ale právě kvůli interakci s Ninjou dostal DrLupo do menších problémů. Dostal totiž ban na Twitchi, a to za zprávu, kterou poslal Ninjovi do chatu během streamování. Tu Twitch vyhodnotil jako nevyžádané sexuální nabídky a omezil DrLupův účet. Pokud vás zajímá, co konkrétně streamer Ninjovi napsal, nečekejte nic zásadně obscénního. V zásadě šlo o žádost, aby si mu Ninja sedl na obličej.

Z ničeho nic se ovšem objevila zpráva, že DrLupo dostal na platformě ban a zprvu se zdálo, že toto omezení bude trvat celých sedm dní. Nakonec se ale situace vyřešila mnohem rychleji a jeho účet byl znovu zprovozněn během několika minut. Lupo se následně na sociálních sítích omluvil a uvedl, že si ze situace vzal ponaučení, jakkoli je zřejmé, že Twitch velmi rychle pochopil, že šlo o vtípek mezi přáteli.

I kdyby ovšem ban trval déle, fanouškům DrLupa by to patrně zas tak nevadilo. V minulosti totiž opustil svůj kanál na Twitchi s více než 4 a půl miliony odběratelů a přesunul se exkluzivně na konkurenční YouTube. Dokud nebude různé fyzické aktivity nabízet kolegům tam, bude jeho obsah v bezpečí.