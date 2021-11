DrLupo vynadal svým divákům. Vadily mu narážky na nebinární postavu z Battlefieldu 2042

Známý streamer DrLupo před časem přešel z Twitche na YouTube a toto rozhodnutí svému publiku vysvětlil velmi jednoduše - od Googlu dostal nabídku, která jej dokáže zajistit do konce života, a takové nabídky se zkrátka neodmítají.

Podobně jednoduše svému publiku vysvětlil i svůj přístup k nebinárním osobám. Během streamu Battlefield 2042 přišla řeč na operátorku Emmu Rosier, známou jako Sundance, která se identifikuje jako nebinární. Diváci v chatu začali implementaci této postavy přisuzovat tomu, že vývojáři z Dice se chtějí jen zviditelnit a nahnat body popularity.

DrLupo se vyjádřil v tom smyslu, že reprezentace minorit ve hrách je důležitá. On sám jako bílý muž to prý nikdy nemůže plně docenit, protože je reprezentován prakticky v jakékoli hře nebo filmu. A pokud to prý někdo nechápe, nemá mu DrLupo co říct.

Diváci ale dál v nemístných komentářích pokračovali, padaly i názory na to, že by Dice měli Sundance ze hry odstranit úplně. DrLupa to dopálilo a spustil na publikum, že i on sám má v rodině nebinární osobnost a pokud má někdo s nebinárními lidmi problém, má okamžitě vypadnout z jeho streamu a nevracet se. Pokud ho prý kvůli tomuhle někdo přestane sledovat, je mu to jedno.

Sundance je spolu s Bloodhound z Apexu druhým příkladem nebinárních herních postav. Uvidíme, zda se někdy dočkáme i příběhové hry s reprezentací této minority.