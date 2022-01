Epic upravuje fungování počasí ve Fortnite. Tornáda a blesky potkáte častěji

Epic před časem zahájil třetí kapitolu svého hitu Fortnite, v rámci níž do hry přibyla celá řada novinek a změn. Kromě přechodu na novou verzi enginu a nové možnosti pohybu se jedná především o implementaci extrémního počasí, konkrétně tornád a blesků.

Ty hráčům přinášejí značné výhody, díky tornádům se můžete rychleji přesunout na vzdálenou část mapy, blesk taktéž propůjčuje dočasné zvýšení rychlosti a obratnosti. Relativně krátce po uvedení se ale novinky dočkávají prvního hotfixu. Nově byste je ve hře měli potkávat mnohem častěji.

Tornádo má nyní 100% šanci spawnu namísto původních 80 procent a může se objevit v prvních šesti vlnách, tedy o jednu více než dosud. Časový odstup mezi bleskovými bouřemi je snížen ze tří minut na dvě, pro tornáda platí to samé.

Epic bude i do budoucna ladit co nejlepší vyvážení hry, patrně se tedy nejedná o definitivní stav. Hru si můžete zahrát prakticky na všech myslitelných platformách, brzy dokonce i na iOSu skrz Geforce NOW.