Escape from Tarkov by v budoucnu mohl obsahovat permadeath

Escape from Tarkov už nyní není žádnou procházkou růžovým sadem, naopak se jedná o jednu z nejnáročnějších multiplayerových akcí, která prověří hráčské schopnosti i pevné nervy na maximum. Dosažení progresu je v ní dlouhodobou záležitostí a každá smrt znamená reálný problém. To ale neznamená, že by v budoucnu nemohlo být ještě hůř.

V nedávné epizodě komunitního podcastu k Escape from Tarkov se zakladatel společnosti Battlestate Games Nikita Bujanov podělil o svůj nápad na zařazení permadeath, tedy kompletního restartu účtu uživatele v případě úmrtí.

S ohledem na zmíněnou obtížnost hry je podobná představa skoro až děsivá a mohla by mít na hráčskou populaci velmi negativní vliv. Bujanov nicméně upřesnil, že by se tento mechanismus nevztahoval na zabití jinými hráči, ale na radiaci, která je ve hře přítomna. Není sice extrémně rozšířena, ale pokud už by si hráč nedal pozor, nesl by za to tvrdé následky.

Zatím je tento nápad v čistě hypotetické fázi, stejně jako celá řada dalších, které Bujanov má. Faktem je, že každá smrt v Tarkovu už nyní znamená ztrátu mnoha hodin a velkého množství nashromážděných finančních prostředků. Uvidíme, zda hra ještě přitvrdí.