Esporty se stanou součástí letošních Commonwealth Games

O tom, zda by se esporty měly stát součástí tradiční olympiády, se vedou dlouhodobě debaty, zatím bez větších výsledků. Asi to ještě nějaký čas potrvá, nicméně už letos se virtuální sport zařadí do programu jiné tradiční sportovní akce, a sice Commonwealth Games.

Ta se koná každé čtyři roky už od roku 1930 s výjimkou válečných let a účastní se jich 72 týmů že všech členských zemí Commonwealthu. Implementace esportu proběhne v rámci akce Commonwealth Esport Championships a půjde o pilotní projekt, během něhož nebudou udíleny žádné medaile.

Organizátoři doufají, že by díky esportu mohla akce přitáhnout mladší publikum a osvěžit běžný program, který se zaměřuje na tradiční sportovní klání v gymnastice a jiných disciplínách. Pokud se pilotní fáze osvědčí, staly by se v příštím ročníku esporty plnohodnotnou součástí.

Spekuluje se o tom, že jednou z her, v níž se budou týmy moci utkat, bude DotA 2. Další dva tituly mají být odhaleny již brzy. Akce proběhne mezi 28. červencem a 8. srpnem letošního roku v anglickém Birminghamu.