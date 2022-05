Gambling na Twitchi budí vášně, kritizuje jej stále více streamerů

Když se xQc nedávno v podcastu s Pokimane "pochlubil", že má problém s hazardem a jen za duben prohrál zhruba dva miliony dolarů, mohlo to aspoň na okamžik působit jako volání o pomoc, ostatně do pozdějšího streamu mu následně telefonoval i jeho otec a celá záležitost byla relativně emotivní. Jenže to vypadá, že si mladý Kanaďan ve skutečnosti gambling užívá a streamy, které sponzorují hazardní společnosti, nevidí jako problém.

Tento názor ale nesdílí ani velká část divácké komunity, která xQc kritizuje za změnu postoje a za to, že rezignoval na své dřívější hodnoty, ani kolegové z branže. Stále větší množství se vůči aktivitám spojeným s hazardem na Twitchi vyjadřuje velmi negativně.

Pokimane například uvedla, že by se do natáčení takového typu obsahu nepustila bez ohledu na nabízenou částku. Uvedla, že by ji k tomu nepřiměli ani za 100 milionů dolarů, a to v návaznosti na vyjádření streamera Ludwiga, který ve svém vysílání řekl totéž a dodal, že má bohužel s hazardem velmi neblahé zkušenosti. I Asmongold svým fanouškům slíbil, že se nikdy nezaprodá a do totoho segmentu nezabředne.

xQc si kritiku nenechává líbit a kope kolem sebe. Ludwigovi vzkázal, že jediný důvod, proč nestreamuje hazard, je to, že se v minulosti zaprodal YouTube, kde jsou velmi přísná pravidla proti takovému typu obsahu. Svým fanouškům zároveň tvrdí, že ví, že je gambling špatný. Ve streamech prý ukazuje, jak lze prohrát velké množství peněz, což je v zásadě od hraní hazardních her spíše odradí. Uvidíme, jak dlouho tento zajímavý argument bude fungovat a zda se ze své závislosti někdy dostane.