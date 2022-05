xQc se vrátil ke streamování gamblingu. Schytává za to kritiku

Bývalý profesionální hráč Overwatch a nekorunovaný král Twitche, který boří žebříčky sledovanosti Felix Lengyel, známý pod přezdívkou xQc, se v nedávné minulosti přiznal k velmi závažným problémům s gamblingem. V podcastu s Pokimane uvedl, že v rámci jediného měsíce prohrál dva miliony dolarů, do streamu mu dokonce volal i jeho znepokojený otec.

Mladík nicméně se svým problémem nehodlá bojovat a zdá se, že se mu naopak rozhodl absolutně poddat. Ačkoli už loni v létě ukončil sponzorované gamblingové streamy, nyní se k nim vrací, a to navzdory negativním reakcím komunity. Ta mu vyčítá jednak nekonzistentní názory, jednak i to, že by se ze své pozice měl snažit působit jako vzor pro mladší diváky.

Ani o jedno se ovšem streamer nestará a v relativně ostrém vyjádření jasně vymezil svůj postoj. Uvedl, že už ho nebaví, jak je každý den nějaký nový problém nebo nějaké nové drama, také mu prý vadí dvojí metr, který je na tvůrce obsahu používán. Zatímco u některých sponzoring hazardními organizacemi nevadí, u něj vytváří kontroverzi.

xQc říká, že se u streamování chce hlavně bavit, pokud prý někdo na internetu hledá vzor, má ho hledat jinde. A pokud je někdo jeho obsahem ublížen, asi by se neměl na streamy dívat. Co se týče nekonzistentních názorů, tvrdí, že zkrátka změnil perspektivu a v průběhu uplynulých měsíců o tom velmi často hovořil.

Lengyel je momentálně na vrcholu a patrně mu nic nechybí, uvidíme, zda dokáže hazard udržet na rozumné, existenci neohrožující míře.