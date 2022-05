Streamer xQc přiznal problémy s hazardem. Za duben prohrál skoro dva miliony dolarů

Felix Lengyel alias xQc je nekorunovaným králem Twitche, který překonává jednu metu za druhou a například v nedávné minulosti jsme psali o tom, jak mu streamování bety Overwatch 2 dopomohl k dosažení více než 300 tisíc současných diváků. Úspěch a velké výdělky bohužel mají i stinnou stránku.

K té se xQc přiznal v podcastu, který provozuje spolu s další slavnou streamerkou Pokimane. Ve zhruba čtyřhodinovém rozhovoru se společně dotkli řady témat, mezi které patřil i Lengyelův problém s hazardem. Pokimane se kolegy zeptala, jestli by si gambling užíval stejně, pokud by se mu věnoval mimo streamy. Na to odvětil, že má závažný problém a je závislý, hazard dle svých slov provozuje každý den.

Nejde navíc bohužel o malé částky. Následně totiž xQc přiznal, že jen za duben prohrál 1,85 milionu dolarů, tedy v přepočtu více než 43 milionů korun. Pokimane svého diskuzního partnera nijak nešetřila a uvedla, že streamování gamblingu negativně ovlivňuje diváky. Navíc přijímání sponzoringu od hazardních společností dle jejího názoru v zásadě znamená braní peněz od fanoušků.

V tuto chvíli ale prý xQc sponzoring tohoto typu nepřijímá. Diskuze se také týkala dalších nevhodných partnerství, jako jsou třeba výrobci alkoholu, nebo podpora her, o kterých streamer ví, že nestojí za nic. Je sympatické, že oba tvůrci umí problematické segmenty pojmenovat, bohužel xQc zdánlivě nemá problém v chování pokračovat.

Momentálně se mu prý v hazardu prostě nedaří, což diváky baví sledovat, protože ztráta peněz je samozřejmě pro publikum atraktivnější než jejich získávání. Mladému Kanaďanovi tak můžeme jedině popřát, aby se mu tímto způsobem nepovedlo rozházet celý majetek.