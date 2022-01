Hádka slavných streamerů. Pokimane a Ninja si vyměňují kritiku a hrozí soudy

Svět streamerů se neobejde bez dramat, která ještě více poutají jejich diváky k obrazovkám a sociálním sítím a vytvářejí onen kýžený "buzz", jenž z hvězdiček postupně dělá hvězdy. Nyní se rozhořel spor mezi Pokimane a Ninjou a jak se zdá, do situace budou zapojeni i právníci.

Pokimane se minulý týden stala obětí hate raidu, který do jejího četu poslal streamer JiDion. Řada ostatních velkých jmen se jí zastala a Twitch následně udělil JiDionovi permanentní ban. Ninja oproti tomu šel s JiDionem do streamu a kromě řady nevhodných poznámek, mimo jiné urážek ženských streamerek, mu nabídl pomocnou ruku a kontaktoval svého manažera pro spolupráci s Twitchem, aby se pokusil situaci vyřešit.

Pokimane na tuto skutečnost reagovala ve svém vlastním streamu s tím, že nechápe, proč se Ninja někoho takového zastává. Posléze dostala zprávu od Ninjovy manželky Jessicy Blevins, která také funguje jako jeho manažerka. Zpráva obsahuje pohružku právními kroky na základě nactiutrhání, protože Pokimane údajně šíří lži. Ninja prý nikoho nekontaktoval a ve streamu to pouze předstíral, aby zkrotil rozhněvaný chat.

Tuto zprávu následně Pokimane sdílela na sociálních sítích s tím, že nemůže potvrdit ani vyvrátit, jestli Ninja skutečně Twitch kontaktoval. Pokud vám celá situace přijde jako bouře ve sklenici vody a za vlasy přitažený nesmysl, máte samozřejmě pravdu a představa, že by situace skutečně přešla do reálné žaloby je vyloženě bizarní. Fanoušci obou celebrit se ale samozřejmě srocují na podporu svých oblíbenců a to je pro tvůrce obsahu velmi komfortní situace.