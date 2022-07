Hráč v turnaji o dva miliony dolarů odmítl zabít odpojeného soupeře

Smysl pro poctivou a férovou hru ještě nevymizel, a to ani z turnajů, kde jde o pořádný balík peněz. Pozoruhodnou míru integrity prokázal v Apex Legends Global Series 2022 profesionální hráč Philip Dosen, vystupující pod přezdívkou ImperialHal. Ten totiž v rámci zápasu odmítl využít výhodu, kterou mu poskytly technické potíže protivníka.

Během jednoho ze zápasů uviděl v dálce jednoho z členů soupeřícího týmu a všiml si, že se hráč nehýbe. Instruoval tedy svoje kolegy, aby na něj neútočili, protože má zřejmě technické problémy a nejspíš byl ze hry odpojen.

Jeho přístup ocenili jak fanoušci, tak i členové soupeřících týmů, sám ImperialHal na množství pochvalných komentářů skromně reagoval se slovy, že je to to nejmenší, co v takové situaci může každý hráč udělat.

Fans are heaping praise on @ImperialHal after he refused to eliminate a disconnected opponent during the $2m #ALGS Championship pic.twitter.com/76iHuAfwaQ