Hráči chystají srpnový bojkot Apexu. Nemá to smysl, říká bývalý zaměstnanec EA

Komunita hráčů kolem battle royale střílečky Apex Legends plánuje na srpen bojkot hry a na internetu se srocuje pod termínem "No Apex August". Důvodem má být celá řada problémů, které hru trápí a zdrženlivý přístup vývojářů z Respawnu, kterým jejich řešení trvá příliš dlouho.

Původní plán na Redditu nastínil uživatel s přezdívkou Reza_SL, dle jehož názoru by bylo dobré ukázat EA, jaké to je, když dramaticky poklesne počet aktivních hráčů třeba alespoň o polovinu. Jeho nápad se ovšem kromě souhlasných komentářů dočkal i skepse od těch, kteří vlivu podobných akcí nevěří.

Důvodem je podle nich především to, že si ničeho takového Respawn nevšimnou. Apex je navíc free-to-play hra, takže by mnohem účinnějším zásahem bylo přesvědčit hráče, aby přestali utrácet za mikrotransakce, to by totiž vydavatelství EA pocítilo mnohem palčivěji.

K situaci se následně vyjádřil další uživatel, který se představil jako bývalý člen QA testovacího týmu v rámci EA. Ten poskytl naštvaným hráčům perspektivu, která jejich postoj vůči Respawnu přeci jen poněkud upravila:

„Respawn je vývojář, EA je vydavatel. Vývojáři musí vždy poslouchat vydavatele, ať se děje cokoli, protože ten jim platí plat. Vývojářské týmy jsou téměř vždy plné hráčů, kteří jsou pravděpodobně stejně frustrovaní jako my, pokud jde o stav hry. Vydavatelé jsou banda starých obchodníků, hry nehrají, nezajímají je, jde jim o zisk," dodal QA tester.

„Frustrovaní vývojáři často vždycky dají výpověď, pokud mají pocit, že nejsou schopni vydavatele přesvědčit o opaku. Myslím, že v tuto chvíli je téměř nemožné přimět EA, aby se starala o stav her, pokud nedojde ke změně ve vedení."

Uvidíme, zda akce No Apex August nakonec proběhne a jakou bude mít podobu a především účast.