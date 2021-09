Je tu stávka streamerů. Iniciativa Den bez Twitche je reakcí na nenávistné útoky

Twitch zažívá krušné časy. Nejpopulárnější streamovací platforma se stala terčem kritiky poté, co se celá řada streamerů stala terčem takzvaných "hate raids", organizovaných útoků, při nichž skupiny trollů zaplavují chat rasistickými či homofobními urážkami a jsou schopni tímto způsobem otravovat život vytipovaného tvůrce při každém vysílání, výjimkou nejsou ani výhružky či zveřejňování osobních údajů.

Reakce Twitche byla navzdory opakovaným žádostem komunity o zjednání nápravy příliš pomalá, a tak vzali diváci i streameři věci do vlastních rukou a zahájili kampaň "A Day Off Twitch", tedy den bez Twitche, který proběhl včera.

Podle dostupných dat, které na Twitteru uvedl insider Zach Bussey na základě měření Twitch Trackeru bylo včera ve večerních hodinách online o 5 tisíc streamerů méně než obvykle, počet diváků byl pak umenšen o půl milionu. Za celý den na Twitchi streamovalo o 12 tisíc tvůrců obsahu oproti předcházejícímu týdnu a počet diváků byl skoro o milion menší.

Very preliminary data on #ADayOffTwitch



But according to charts from @TwitchTracker_, there are *currently* about 5000 fewer streamers live right now than last week and ~500,000 fewer viewers. (That's a significant drop.)#TwitchNews pic.twitter.com/NvZfkkMea6