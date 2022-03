Legenda Call of Duty s přezdívkou ACHES jde pracovat do Ubisoftu na akci XDefiant

Patrick Price, známý pod přezdívkou ACHES, je bývalým profesionálním hráčem Call of Duty, který díky svému skillu získal legendární status a hlavně dva tituly světového šampiona. V lednu letošního roku odznámil svůj odchod na odpočinek z profi scény, nyní má pro herní svět další zprávu.

ACHES totiž nastupuje do Ubisoftu, aby se zapojil do vývoje střílečky XDefiant v roli herního designéra se zaměřením na esport. Vývoji pomáhal už v uplynulých měsících, nyní ale začíná pracovat na plný úvazek. Zařadí se tak do týmu výkonného producenta Marka Rubina, který má XDefiant na svědomí.

Rubin sám v minulosti pracoval více než deset let ve studiu Infinity Ward a podílel se na vývoji série Call of Duty, především trilogie Modern Warfare a dílu Ghosts. ACHES údajně pracuje na různých aspektech XDefiantu, mezi něž patří třeba ovládací schéma a kamera, herní režimy, zbraně či hratelné frakce.

Do bety XDefiantu se na různých platformách můžete zapojit už dnes, termín spuštění ale zatím není známý