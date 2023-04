Legendární slovenský sniper GuardiaN draží své AWP

Legendární CS:GO sniper GuardiaN zahájil 25. dubna na skinové stránce Buff aukci skinu AWP Asiimov, který používal v letech 2014 až 2022. Bývalá hvězda Natus Vincere a FaZe Clanu stanovila vyvolávací cenu na 1 400 dolarů. Na skinu jsou nalepeny tři různé samolepky GuardiaN.

Tento AWP Asiimov byl s GuardiaNem po celou dobu jeho nejlepších let s NAVI a FaZe mezi lety 2013 a 2019, ve kterých vyhrál tituly jako ESL One New York v říjnu 2016 s NAVI a ESL One New York v září 2017, ECS season four v prosinci 2017 a IEM Sydney v květnu 2018 s FaZe. Slovák se také dvakrát umístil na druhém místě na majoru, nejprve na MLG Columbus v roce 2016 a později na ELEAGUE Boston v roce 2018.

GuardiaN nebyl na profesionální scéně aktivní od září 2022, kdy byl součástí slovenského týmu Sampi. Od té doby se veterán na sociálních sítích kromě několika zápasů na FACEITu s dalšími legendárními hráči, jako jsou olofmeister, NEO a GeT_RiGhT, neobjevuje, ale pravidelně streamuje CS:GO na Twitchi.

Prodej jeho legendárního AWP by mohl znamenat, že GuardiaN se chystá ukončit kariéru nadobro. I když už není aktivní, byl hráčem s největším počtem zabití s AWP na LAN turnajích před BLAST Paris Major RMR v dubnu 2023. Na turnaji ho překonal KennyS, ale žádný jiný hráč mu reálně nemůže vzít místo č. 2, protože v létě má celosvětově vyjít Counter-Strike 2 a začne se počítat odznova.

Ačkoli GuardiaNův AWP Asiimov nemá nejlepší float, je docela možné, že ho může prodat za vysokou hodnotu vzhledem k celé historii, kterou s touto zbraní vytvořil.