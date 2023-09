Mizkif na Twitchi nechtěně ukázal divákům své výdělky

Čas od času streamerům při vysílání unikne něco, co by radši nechali skryté. Mohou to být osobní zprávy nebo třeba velmi citlivé fotky, v trapnějších případech se třeba ukáže, na jaké choulostivé stránky běžně chodí.

Mizkifovi se sice nestal žádný trapas, ale i tak by byl asi raději, aby jeho diváci neviděli, co měl zrovna na obrazovce. Během jednoho z posledních streamů se tak zapojil do konverzace a interakcí se svým publikem, až zapomněl, že možná ukazuje něco, co by neměl. Nebyly to ale nahé fotky nebo otevřené stránky pro dospělé, nýbrž jeho výdělek ze streamování na Twitchi.

Ukázalo se, že v týdnu od 5. do 11. září vydělal přes 13 tisíc dolarů, což je o více než 2 tisíce dolarů víc než v předešlých sedmi dnech. V přepočtu na koruny si tedy vydělal něco málo přes 300 tisíc, přičemž ovšem do této sumy nejsou započítány partnerství se sponzory.

Diváci nicméně nereagovali negativně nebo závistivě, naopak začali vypočítávat, o kolik víc by mohl vydělat, kdyby byl se svým streamovacím programem důslednější a konzistentnější, aby udržel publikum. Podle mnohých by si snadno vydělal i čtyřikrát tolik. Třeba se Mizkif, vlastním jménem Matthew Rinaudo, nechá těmito počty inspirovat k vyšším výkonům.