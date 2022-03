Moderátorka CDL se ohradila vůči kritice: „Nenajali mě pro hezký obličej!“

Herní komunita umí být pořádně toxická a pro esport to platí dvojnásob. Své o tom ví zejména ženy, které se v tomto odvětví chtějí uplatnit, a nemusí jít přímo o hráčky. Svůj díl internetových ústrků dostávají i moderátorky a komentátorky. A pomalu jim dochází trpělivost.

Nedávno jsme psali o tom, jak se k negativním komentářům postavila komentátorka League of Legends s přezdívkou Froskurinn, nyní se v podobném duchu vyjádřila Alyssa ‘Allycxt’ Parker z Call of Duty League. Na Twitteru uvedla, že být ženou není zaměstnání a že ona i její kolegyně působí na široké škále různých pracovních pozic.

Navzdory smysluplnému vysvětlení se objevily komentáře s názory, že ženy dostávají v esportu práci jen díky svému vzhledu, aby nalákaly další diváky. Na tento konkrétní tweet reagovala Allycxt se slovy, že pokud divák sleduje CoD jen kvůli jejímu vzhledu, je to dost hrozné.

It's a fact. Women have jobs in esports for the pretty face to attract viewers. Instead of being mad, be happy you got the job doing something you love.