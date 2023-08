MoistCr1TiKal končí na Twitchi, jeho cílem ale není Kick

MoistCr1TiKal je velmi populárním tvůrcem obsahu hlavně na YouTube. To, co spousta lidí neví, je, že spousta jeho populárního obsahu pochází z jeho streamů. Twitch ale teď podnikl poměrně nelogický krok, ukončil mu smlouvu, kterou s platformou měl uzavřenou. Ta podle dostupných informací měla trvat ještě dlouhou dobu.

To by spousta lidí mohla brát jako nevýhodu, ale opak je pravdou. Populární tvůrce obsahu má nyní otevřené dveře k jiným platformám. Tou první, která se většině lidí naskytne v hlavě, je Kick, na kterém by si mohl vydělat daleko více peněz a nejspíše by mohl dostat I lukrativní smlouvu, která by mu přechod ještě více usnadnila.

Prozatím se rozhodl streamovat na YouTube, kde se o celé situaci dokonce vyjádřil. Uvedl, že nabídka od Twitche je ta nejhorší, když ji porovná s ostatními platformami. Dokonce za peníze z ní ani nedokáže zaplatit fungování jeho esportové organizace s názvem Moist Esports. K tomu všemu je smlouva poměrně striktní a zakazuje mu to, co ostatní smlouvy ne.

MoistCr1TiKal měl dále problém s tím, že k tomu, aby se na Twitchi uživil, musí do streamu vkládat velký počet reklam. To ale kazí divácký zážitek a celou astmosféru streamu. Zatím se nevyjádřil o tom, s kým se chystá podepsat smlouvu, ale nejspíše to bude s tím, kdo mu nabídne největší výplň do jeho peněženky.