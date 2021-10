New World už se hemží podvodníky, loudí peníze a nahlašují soupeře

MMORPG New World od Amazonu nemá úplně hladký start. Ačkoli průměrné hodnocení na Metacriticu zatím svítí zeleně, hráči zdaleka tak pozitivní nejsou. Aby toho nebylo málo, začaly se ve stále ještě velmi čerstvé hře množit případy podvodného chování, které mají různou podobu.

Pouhé dva týdny od vydání se ve hře začínají objevovat případy zpronevěry velkého množství zlata. Ve hře figurují tři frakce, k nimž se hráči mohou přidat a pod jejichž křídly následně zakládají jednotlivé guildy, takzvané Companies.

Ty následně mezi sebou soupeří o teritoria, protože držení konkrétní oblasti pro guildu znamená peníze z místních daní. Pokud guilda žádnou oblast nedrží, musí se spolehnout na příspěvky svých členů, ve hře ale zjevně není žádná pojistka, která by vedoucímu zabránila s penězi ostatnich prchnout.

To přesně se stalo v několika popisovaných případech, kdy hráči naivně přispěli podvodníkovi, který následně převedl zlaťáky na jinou postavu, tu stávající smazal a začal s "čistým" štítem pod novou identitou a s hromadou zlata do začátku.

All our bans are reviewed by humans before any decisions are made. I have randomly researched specific reports of unfair moderation from Twitter, I have pulled chat logs and every instance there are violations of the Code of Conduct.