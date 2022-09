NICKMERCS by si přál větší odměny pro hráče, kteří hrají ranked režim Apex Legends

Streamer Nick "NICKMERCS" Kolcheff se stal jedním z nejhlasitějších příznivců Apex Legends. Ke hře přeběhl od Call of Duty: Warzone a velmi rychle si ji oblíbil natolik, že se rozhodl vstoupit i do profesionální sféry.

Vůči hře ovšem není nekritický a dle jeho názoru je pořád co zlepšovat. Především podle něj ti skutečně dobří hráči, mezi které počítá i sebe, potřebují více důvodů, proč hrát ranked režim hry. Problém je podle něj to, že v ranked lobbies hry jsou jak zkušení hráči, tak úplní nováčci, což představuje problém.

Zkušení matadoři se podle NICKMERCSE už nezajímají o běžný grind a v podstatě jen farmí lobbies. Řešením je prý přidání odměn, které by motivovaly hráče umísťovat se na vysokých příčkách, jako příklad zmínil třeba kosmetické předměty či skiny, tedy ty nejvíce zřejmé varianty odměňování.

Následně ho ale napadlo, že by od věci nebyly ani menší finanční odměny. Nebylo by to sice jako profesionální hraní, ale aspoň drobný prize pool by prý zážitku výrazně pomohl. Případně udělat na konci každé sezóny turnaj pro ty nejlepší hráče. Možností je podle něj docela dost.

Podle NICKMERCSE je Apex v ranked režimu mnohem náročnější než třeba Fortnite nebo Warzone, především proto, že je jeho hratelnost postavena na zvládnutí schopností specifických postav. Uvidíme, zda si z jeho slov vezmou vývojáři nějakou zpětnou vazbu.