Nickmercs vynadal fanouškům. Nelíbí se jim, že nehraje jen Warzone

Nick Kolcheff, kterého nejspíš znáte pod předívkou NICKMERCS, je úspěšným streamerem a může se chlubit velmi početnou fanouškovskou komunitou. Zástupy příznivců jsou samozřejmě příjemné pro ego (a v případě streamerů i pro peněženku), nesou s sebou ale nevyhnutelně také problémy. Mezi ty nejčastější patří moment, kdy si komunita začne nárokovat rozhodování, čemu se bude tvůrce obsahu věnovat.

Právě kvůli tomu se v nedávném streamu NICKMERCS na své příznivce rozlítil a obořil. V minulosti se totiž věnoval primárně hraní Call of Duty a především battle royale režimu Warzone. Ten před časem opustil ve prospěch Apex Legends, i tak se ale do Warzone pravidelně vracel s novými updaty a opakovaně vyjadřoval své nadšení z toho, že nás čeká plnohodnotný druhý díl.

Ve streamu ale uvedl, že už mu leze na nervy skupina diváků, která jej neustále do hraní Warzone tlačí a má negativní reakce v momentě, kdy hraje cokoli jiného. Kolcheffa štve, že tito lidé šíří negativní náladu v chatu a nepodporují jeho rozhodnutí a cestu i cíle, které si vytyčil. V konečném důsledku ho jejich chování prý ještě víc odpuzuje od hraní Warzone, takže je vlastně kontraproduktivní.

NICKMERCS dal jasně najevo, že s příchodem Modern Warfare 2 a Warzone 2 se do Call of Duty určitě vrátí, i kdyby jen na čas. Současný stav Warzone a mapa Caldera jej ale neláká. a tak se raději plně věnuje kompetitivní scéně v Apex Legends a nezdá se, že by jej od tohoto cíle mohlo něco odradit.