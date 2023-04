Organizace 100Thieves věděla o odchodu své hvězdy jen hodinu předem

Soupisku 100 Thieves' LCS nedávno otřásl odchod midlanera Sorena "Bjergsena" Bjerga. V nedávné epizodě pořadu 100 Thieves Cast se zakladatel esportové organizace vyjádřil k Bjergsenovu

odchodu do důchodu a ke svému zklamání z toho, jak to dopadlo. Nadeshot o rozhodnutí legendárního

midlanera údajně věděl jen hodinu předem.

V nejnovější epizodě 100 Thieves Cast Nadeshot říká, že 100 Thieves měli pouhou hodinu na to, aby se

připravili na Bjergesnův odchod z organizace.

Nadeshot podrobně zde popisuje, že byl mimo kancelář, když ho kontaktovali textovou zprávou a sdělili

mu, že Bjergsen oznámil svůj úmysl odejít do důchodu. To je sakra málo času na to, aby se organizace

připravila na odchod své největší hvězdy.

Poté, co tato epizoda začala budit pozornost, se Nadeshot rozhodl rozšířit svá předchozí prohlášení na

Twitteru.

"Vzhledem k tomu, že klip z podcastu obíhá a lidé si ani neudělají čas na to, aby se podívali na celý klip, nechovám vůči Bjergsenovi žádnou zášť ani zlobu. Chápu, proč to řešil tak, jak to řešil, jen jsem to vysvětloval ze svého pohledu, což je celý účel podcastu. Úniky informací nejsou nikdy legrace a hráč s

tak bohatou a slavnou historií, jako je Bjergsen, si zaslouží, aby se rozloučil způsobem, který považuje za nejlepší. To nic nemění na tom, že 100T i mě se toto rozhodnutí osobně dotklo, takže jsme o tom v pořadu otevřeně a krátce mluvili. Nikomu se nic nestalo, budeme v pořádku. Bjergsen je jedním z nejlepších hráčů všech dob a bylo nám potěšením a ctí, že mohl nosit náš dres a hrát pod naším praporem, i když to bylo jen na zlomek času. Navždy za to budeme vděční," napsal.