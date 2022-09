Overwatch zahájí finální kompetitivní sezónu, byl prodán poslední lootbox

Šest let stará multiplayerová akce Overwatch od Blizzardu se pomalu chystá k odchodu na odpočinek. Už 4. října hru zcela vystřídá její nástupce Overwatch 2, který přichází s free-to-play modelem. Veškerý obsah, který hráči získali v prvním dílu se do pokračování přenáší, s lootboxy je ale konečně amen.

Ke včerejšímu dni byl ukončen jejich prodej, získat je ale pořád můžete hraním, před startem nového dílu budou všechny neotevřené lootboxy ve vašem vlastnictví odemčeny automaticky. Nový díl místo lootboxů nabídne battle pass a herní obchod, ve kterém si budete moci pořizovat konkrétní kosmetické předměty.

Podobně důležitou zprávou je oznámení poslední kompetitivní sezóny. Pokud jste se tedy v Ranked režimu nikdy nedostali až na vrchol, máte nyní poslední šanci to dokázat. Nová sezóna začne příští čtvrtek, tedy 8. září, a poběží až do spuštění Overwatch 2.

Zatím není jasné, zda si Blizzard pro závěrečné rozloučení připravil něco extra, nebo zda půjde o zcela běžnou sezónu. Objevily se spekulace, že by mohl konečně být implementován experimentální patch, který by do hry vnesl některé prvky z pokračování. To se stalo už v minulosti, Blizzard jej ovšem zase stáhl.

Ranked režim v Overwatch 2 bude odlišný od prvního dílu, kromě přítomnosti takzvaných sub-tierů se hráči mohou poučit ze svých chyb v pozápasové zprávě a udělat si lepší představu o tom, co mají zlepšit pro budoucí úspěchy.