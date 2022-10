Patnáctá sezóna Apexu představuje samolepky, novou mapu a další novinky

Apex Legends vstupuje do své patnácté sezóny a dostane díky tomu slušnou porci nového obsahu. Battle royale hit je na trhu už od jara 2019 a v nedávné minulosti se do něj uchýlilo velké množství hráčů i streamerů, které zklamaly potíže Call of Duty: Warzone a dalších žánrových konkurentů.

V nové sezóně se můžete těšit na mapu Broken Moon, která byla ve vývoji dlouhých 18 měsíců. Jedná se o částečně teraformovaný měsíc, který se měl stát kolonií, ale nyní místo toho slouží jako dějiště battle royale zápasů. Díky tomu na něm najdete množství rozestavěných industriálních budov i pohodlné ubikace pro kolonisty. Pro hratelnost je ale důležitá novinka v podobě lanových drah a obřích PoI.

Zatímco lanovky znamenají možnost rychlých přesunů na delší vzdálenosti, větší PoI lokace lépe rozvrství hráče a dají jim více možností, kam přistát, takže nebudou hned po startu zápasu namačkáni na jednom místě. Broken Moon je o něco větší než World's Edge a bude zapojen do pravidelné rotace map po startu nové sezóny.

Další novinkou jsou samolepky, tedy kosmetické předměty, které můžete umísťovat na konkrétní části vybavení a ještě víc tak upravovat vzhled své postavy nad rámec skinu. Zatím ale nevíme, jakým způsobem je budete získávat a zda s nimi Respawn má nějaké plány třeba i pro kompetitivní scénu, jako je tomu v CS:GO.