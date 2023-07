PewDiePie dostal další ban na Twitchi

PewDiePie byl opět zabanován na Twitchi. Tento ban je jeho druhým na platformě a třetí by mohl znamenat to, že si tam již nezastreamuje. O tom, proč se tak stalo, zatím není moc informací, jen pousta spekulací.

Ban dostal 17.7. během jednoho ze svých infinity streamů, na těch jsou přehráváná jeho starší YouTube videa pořád dokola. V přibližně osm hodin večer našeho času kanál dostal ban, což obratem potvrdily služby, které sledují zabanované účty.

PewDiePie se k věci ještě nevyjádřil, je to ale logické, protože nejspíše oslavuje narození svého prvního syna Bjorna. Jak už jsme psali, k banu nebyl dodán žádný důvod, ale je poněkud zvláštní, že starý obsah Twitchi nikdy v minulosti nevadil.

Infinity steramy jsou poměrně nový koncept, kterého se PewDiePie chytil jako jeden z prvních. Všechen materiál, co na streamech vysílá, je složen z jeho starších videí. On sám ale nijak do streamu zapojený není – stream spravuje společnost CoPilotMedia. Právě to by mohlo stát za banem.