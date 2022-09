Pokimane i Valkyrae přehodnocují svou streamerskou kariéru

Imane „Pokimane“ Anys a Rachell „Valkyrae“ Hofstetter patří mezi nejvýraznější ženská jména světa streamování, obě navíc na streamovacích platformách vystupují už řadu let. Není tedy divu, že po letech tvorby obsahu nyní zvažují, co bude dál, a svou přítomnost na streamech chtějí omezit.

Pokimane si dala pauzu už letos v létě a po návratu zmínila, že jí streamování začalo až příliš zasahovat do života a zaobírat nesmírné množství času, který jí následně chyběl na zcela běžné osobní záležitosti, jako je cesta do posilovny nebo na nákup. Navíc má po takové době pocit, že vlastně už všechno zkusila a viděla, a tak je na čase začít objevovat nějaké nové příležitosti.

S podobnou mentalitou k plánované pauze přistupuje i Valkyrae, která už na rovinu oznámila, že výrazně omezí svůj streamovací kalendář. I ona zmínila, že potřebuje najít životní rovnováhu a věnovat se i jiným aktivitám, s nimiž začala (a nemusí jít nutně o nešťastný start kosmetické řady pro hráče, která měla chránit před modrým světlem).

Valkyrae v minulosti prohlašovala, že bude streamovat až do sedmdesáti let, protože miluje hry. Ani teď se prý její postoj nezměnil a streamování ji pořád baví, jen do něj už nechce investovat tolik času. Potřebuje prý najít nové hry, které ji budou bavit tak jako Among Us nebo Valorant.