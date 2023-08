Policie vyšetřuje člověka, co Fakerovi vyhrožoval smrtí

Seoulská policie pátrá po člověku, co Fakerovi posílal výhružky smrtí. Jeho příspěvek na internetu přilákal jejich pozornost a s použitím moderních technologií internetu doufají, že se jim brzy podaří vystopovat, o koho jde.

Výhružky by měly obsahovat zprávu o tom, že jedinec přijede do prostorů, kde hráči T1 bydlí a podřeže Fakerovi žíly. To by bohužel ve světě esportu nebylo nic neobvyklého, ale v Korejské republice se na podobné komentáře očividně reaguje vážněji, než jsme u nás na západě zvyklí.

V reakci na vše se LCK snaží zlepšit bezpečnost v LoL Parku. Ta bude zahrnovat kompletní prohledání tašky příchozích a více security personálu všude po aréně. K tomu všemu bude personálu poskytnuto silnější vybavění, než měl doteď.

Organizátoři tak usilují o bezpečnější prostředí pro všechny. Policie byla mezitím spatřena před budovou T1 a údajně se snaží člověka, co Fakerovi vyhrožoval, dohledat podle IP adresy. To vše jen přidává k napětí okolo T1 v LCK.