První novou hrdinkou pro Overwatch 2 je Sojourn. Bude i v PVP betě

Overwatch 2 se po dlouhém a strastiplném vývojovém cyklu snad už konečně blíží k cílové rovince a ještě tento měsíc bychom se měli dočkat multiplayerového betatestu, v rámci nějž si budete moci vyzkoušet zásadní novinky, jež druhý díl týmové hrdinské akce přináší.

Samozřejmě mezi ně mají patři i nové hratelné postavy, které rozšíří už tak úctyhodný žebříček z jedničky. Tou první oznámenou je Sojourn, kterou Blizzard odhalil včera. Ostrá bývalá kapitánka organizace Overwatch má k dispozici celou řadu kybernetických schopností, v přiloženém traileru se můžete podívat na její příběh.

Sojourn je bývalá příslušnice kanadských speciálních jednotek, která bojovala během omnické krize po boku Soldiera 76. Během války řídila a plánovala mise Overwatch, brzy poté však z blíže nespecifikovaných důvodů odešla do důchodu. Její konkrétní schopnosti zatím nebyly plně představeny, v několika klipech se ale můžete podívat na to, jaký styl hratelnosti bude zastávat.

Get ready for some Canadian hospitality.



Join @Briggsycakes, @FindingKyky, and the Overwatch Dev Team Thursday, April 14 for an all-new Overwatch 2 Sojourn gameplay trailer and community Q&A.



https://t.co/9zXnqBkTxt pic.twitter.com/XJQzmifZHh