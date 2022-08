První sezóna bojovky MultiVersus byla odložena na neurčito

O bojovce MultiVersus jsme prozatím psali ve spojitosti s velmi pozitivními zprávami. Hru, která v sobě kombinuje populární postavičky z různých světů produkční společnosti Warner Bros. totiž od spuštění bety provází pověst zábavného titulu, který navíc dokázal nalákat v rámci žánru bezprecedentní množství hráčů, ale i diváků na streamovacích službách.

Tentokrát ovšem vývojáři přicházejí s o poznání méně příjemným sdělením. První multiplayerová sezóna hry měla odstartovat už příští týden, konkrétně 9. srpna. Bohužel ale vývojáři na Twitteru oznámili, že její start odkládají, aniž by udali nový termín. S jejím startem měl navíc do hry přibýt Morty ze seriálu Rick a Morty, i jeho příchod je tedy odložen.

Autoři bohužel neposkytli žádné zdůvodnění, a tak se o příčině odkladu můžeme jen domnívat. Jednou z možností je, že studio nepočítalo s tak masivním zájmem publika a není si jisto, zda by servery vydržely masivní nápor. Další pravděpodobnou možností jsou technické problémy, které se na poslední chvíli vyrojily.

We want to let everyone know that we are delaying the start of Season 1 & the release of Morty to a later date. We know this might be disappointing for some and want to assure our Community that we are dedicated to delivering new and exciting content that delights players. (2/3)